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24 Июня 2026, 19:09
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Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею, преодолев укрепленную границу

По сообщениям СМИ, мужчина был взят под стражу в ночь на среду после пересечения границы. Обычно перебежчиков сначала передают южнокорейским спецслужбам для проверки.

Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею, преодолев укрепленную границу.
Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею, преодолев укрепленную границу.

Объединенный комитет начальников штабов страны подтвердил факт инцидента, но не предоставил дополнительных подробностей, пишет bild.de

Как сообщает информационное агентство Yonhap, солдат еще до побега выражал намерение перейти на сторону Южной Кореи. Начато расследование. Это первый подобный случай побега в текущем году.

Межкорейская граница сильно заминирована, поэтому случаи перехода через нее крайне редки. После тщательной проверки Южная Корея предоставляет перебежчикам из КНДР вид на жительство и гражданство.

Источник
bild
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