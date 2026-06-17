Носатый: Ранение солдата в Бельцах — следствие нарушения мер безопасности.

Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что инцидент в Учебном центре мотопехотной бригады «Молдова» произошел из-за личной недисциплинированности военнослужащего по контракту и неправильного обращения с пистолетом Glock 19.

«Речь идет о нарушении правил обращения с оружием, об инциденте, который произошел из-за личной недисциплинированности военнослужащего по контракту и неправильного обращения с оружием. На основании предварительного расследования, проведенного Военной инспекцией, мы определили первые выводы и примем меры, чтобы не допустить таких случаев в будущем», — заявил Носатый, цитирует rupor.md

Министр уточнил, что делом занимаются прокуратура и полиция, а министерство обороны сотрудничает с компетентными структурами и предоставляет всю необходимую информацию. Носатый также сообщил, что после предыдущих инцидентов министерство уже увеличило число инструктажей и тестов для допуска военнослужащих к обращению с оружием. По его словам, к таким занятиям привлекают и представителей других структур, в том числе МВД и прокуратуры.

Министр поблагодарил сотрудников экстренных служб, которые оперативно вмешались после инцидента, а также врачей больницы в Бельцах.

«Они значительно помогли стабилизировать состояние раненого солдата. Врачи из больницы в Бельцах вмешались очень профессионально, и сейчас солдат чувствует себя намного лучше», — сказал Носатый.

Отвечая на вопрос о Glock 19, министр заявил, что проблему нужно искать не в самом оружии, а в нарушении правил безопасности.

«Пистолет Glock 19 — это современное оружие последнего поколения, которое находится на вооружении многих западных армий. Главная ошибка при обращении с этим оружием — нарушение технических мер безопасности. Патрон в патронник не вводится без необходимости. В предыдущих случаях именно это нарушение было основным и привело к трагедии», — заявил министр.

Кроме того, Носатый исключил версию конфликта между военнослужащими. По словам министра, военнослужащий, который произвел выстрел, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Он добавил, что наказание могут понести все лица, которых следствие признает ответственными за нарушение правил безопасности или порядка несения военной службы.

Напомним, что инцидент произошел 16 июня в Бельцах. Во время плановых занятий по боевой подготовке один из солдат срочной службы совершил случайный выстрел из штатного пистолета Glock 19, попав своему сослуживцу в область живота. По данным министра здравоохранения, раненый солдат находится в тяжелом, но стабильном состоянии.