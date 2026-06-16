Солдат, получивший ранение на полигоне в Бельцах, успешно перенёс операцию.

Министерство обороны сообщает, что врачи следят за состоянием молодого человека, его жизни ничего не угрожает.

ЧП случилось во вторник, 16 июня, примерно в 16:40. Инцидент зафиксирован на территории Учебного центра мотопехотной бригады «Молдова» в городе Бельцы, передает rupor.md

Во время плановых занятий по боевой подготовке один из солдат срочной службы проявил неосторожность. Он совершил случайный выстрел из штатного оружия — пистолета марки Glock 19.

Выпущенная пуля попала его сослуживцу-срочнику в область живота.

Сразу после случайного выстрела пострадавшему солдату прямо на месте происшествия оказали неотложную первую медицинскую помощь. Вслед за этим его в экстренном порядке эвакуировали и доставили в больницу. Всё это время он находился и продолжает оставаться под наблюдением медиков.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что по факту данного происшествия оперативно начато внутреннее служебное расследование. Военные следователи сотрудничают с компетентными правоохранительными органами. Специальной комиссии предстоит установить точные причины, мотивы и детальные обстоятельства, которые привели к грубому нарушению техники безопасности и непроизвольному выстрелу на полигоне.