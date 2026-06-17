Солдата-срочника в Бельцах ранил контрактник: ему грозит увольнение.

Предположительно, он нарушил правила обращения с оружием и нормы безопасности.

Министр заявил для прессы, что военнослужащему, произведшему выстрел, грозят дисциплинарные санкции, включая увольнение со службы. Также все лица, признанные виновными в нарушении правил безопасности или процедур несения военной службы, будут привлечены к ответственности согласно закону. По его словам, инцидент расследуют прокуратура и полиция, а ведомство оказывает всю необходимую поддержку для установления обстоятельств происшествия, сообщает ipn.md

Министр также сообщил, что после предыдущих инцидентов ведомство усилило подготовку по использованию оружия и ввело дополнительные проверки при допуске военнослужащих к его обращению. Кроме того, привлекаются специалисты из других учреждений для информирования личного состава о ответственности и последствиях нарушений правил безопасности.

Инцидент произошёл во вторник во второй половине дня в учебном центре мотопехотной бригады «Молдова» в Бельцах. Пострадавший был доставлен в больницу и перенёс сложную операцию; сейчас он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.