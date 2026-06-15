Северная Македония и Болгария — самые дешёвые направления для туристов в Европе.

Разница между странами оказалась значительной: в некоторых местах туристы платят почти вдвое меньше, чем в Германии, за аналогичные услуги, пишет ziarulromanesc.de

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), которое сравнило стоимость отелей и ресторанов в популярных туристических странах Европы, Северная Македония и Болгария возглавляют список самых дешёвых направлений для отдыха.

Данные показывают, что цены в Северной Македонии на 52% ниже, чем в Германии. Болгария следует сразу за ней — там уровень цен ниже на 47%. Таким образом, туристы платят примерно вдвое меньше за проживание и питание по сравнению с Германией.

Также остаются доступными и другие популярные направления Южной Европы. В Черногории услуги гостиниц и ресторанов дешевле на 39%, в Португалии — на 30%, в Испании — на 22% по сравнению с Германией.

Средиземноморские острова также остаются относительно доступными. В Мальте цены ниже на 20%, на Кипре — на 19%, в Греции — на 18%. Даже в Хорватии и Италии стоимость услуг всё ещё ниже, чем в Германии: на 9% и 2% соответственно.

Анализ Destatis показывает, что географическая близость не всегда означает более низкие цены. Чехия является исключением — там отели и рестораны дешевле на 30%, Польша — на 12%, Франция — примерно на 4% дешевле Германии. В Австрии, наоборот, цены уже на 1% выше.

Самыми дорогими направлениями в Европе остаются Бельгия и Нидерланды: там туристы платят на 13–14% больше, чем в Германии.

В северной Европе цены ещё выше. В Финляндии — на 10%, в Швеции — на 12%, в Норвегии — на 34% дороже.

Самыми дорогими странами стали Швейцария и Исландия, где услуги отелей и ресторанов обходятся примерно на 49% дороже, чем в Германии.

Для примера: услуга или блюдо, которое стоит 100 евро в Германии, в Испании обойдётся в среднем в 78 евро. Расчёты основаны на паритете покупательной способности, установленном Eurostat.