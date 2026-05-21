Болгария встретила сезон-2026 ценами в евро и без подорожаний

По словам местных операторов, значительного роста цен этим летом не ожидается, поскольку на большинстве пляжей тарифы уже достигли предельных уровней, установленных концессионными договорами, сообщает libertatea.ro

Переход к отображению цен в евро происходит на фоне всё более тщательного сравнения стоимости отдыха в Болгарии с другими популярными направлениями — Турцией и Грецией. Представители туристической отрасли считают, что это упростит планирование отпуска для иностранных туристов.

«Цены на шезлонги и зонты будут сразу указываться в европейской валюте, что обеспечит большую прозрачность для наших посетителей», — заявил председатель Ассоциации по развитию деятельности по управлению пляжами Чёрного моря Симеон Цветков.

В настоящее время стоимость шезлонга или зонта на пляжах Болгарии значительно варьируется в зависимости от места. Средняя цена составляет около 5 евро, однако на более элитных пляжах полный комплект может стоить до 23 евро.

«На пляже в Бургасе — одна из самых низких цен. Есть пляж в Болгарии, где стоимость составляет 36 стотинок по старой системе, а по новой — 0,18 евро. На самых дорогих пляжах полный комплект стоит около 23 евро», — пояснил Цветков.

В отдельных случаях арендаторы пляжей могут разделить некоторые базовые услуги, например матрасы или небольшие столики, чтобы ввести дополнительную плату. Однако такие изменения, как ожидается, будут ограниченными из-за строгих условий концессионных контрактов.

Что касается цен на питание, представители бизнеса заверяют, что в этом сезоне они останутся без изменений.

«Сейчас цены, которые мы предлагаем клиентам, абсолютно разумные. Рост по сравнению с ценами поставщиков отсутствует. Наш фраппе стоит 3 евро, а кофе — 1,99 евро», — рассказала менеджер пляжного кафе Славея Тонева.

Несмотря на инфляционное давление и рост расходов в мире, Болгария остаётся одним из самых доступных направлений для отдыха в Европе.

По словам экспертов, именно ценовая доступность делает Болгарию привлекательной альтернативой Греции и Италии, где аренда комплекта шезлонгов и зонтов в престижных курортах может превышать 20 евро в день.

Вместе с тем представители туристической отрасли предупреждают и о возможных рисках летнего сезона 2026 года. Среди них — геополитическая нестабильность, рост цен на топливо и сокращение числа чартерных рейсов.

Несмотря на это, Болгария рассчитывает сохранить поток туристов благодаря конкурентным ценам и разнообразному предложению отдыха.