theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июня 2026, 13:29
2 340
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мост, по которому молдавские туристы едут в Болгарию, будет закрыт 4 и 5 июня

Болгарские власти временно ограничат движение автотранспорта по мосту Дружбы, который связывает румынский город Джурджу и болгарский город Русе.

Мост, по которому молдавские туристы едут в Болгарию, будет закрыт 4 и 5 июня.
Мост, по которому молдавские туристы едут в Болгарию, будет закрыт 4 и 5 июня.

Как сообщает центр Infotrafic Генерального инспектората румынской полиции, ограничения на одном из ключевых пограничных переходов будут действовать в обоих направлениях 4 и 5 июня 2026 года.

Перекрытие движения связано с плановыми дорожными работами. Чтобы минимизировать неудобства, ограничения введут в два этапа в зависимости от времени суток и веса транспорта.

Полное закрытие моста запланировано на четверг, 4 июня, в период с 09:00 до 21:00 — в эти часы проезд будет закрыт абсолютно для всех категорий транспортных средств. Начиная с 21:00 четверга и до 09:00 пятницы, 5 июня, ограничения частично снимут, открыв движение исключительно для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн.

Для водителей, планирующих поездку между Румынией и Болгарией в эти дни, румынская полиция опубликовала список альтернативных пунктов пересечения государственной границы. В качестве объездных путей можно воспользоваться контрольно-пропускными пунктами Калафат и Бекет в уезде Долж, а также Зимнича и Турну-Мэгуреле в уезде Телеорман. Кроме того, для пересечения границы открыты КПП Калараш-Силистра, Вама-Веке, Остров, Негру-Водэ, Липница и Добромир.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте