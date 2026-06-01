Мост, по которому молдавские туристы едут в Болгарию, будет закрыт 4 и 5 июня.

Как сообщает центр Infotrafic Генерального инспектората румынской полиции, ограничения на одном из ключевых пограничных переходов будут действовать в обоих направлениях 4 и 5 июня 2026 года.

Перекрытие движения связано с плановыми дорожными работами. Чтобы минимизировать неудобства, ограничения введут в два этапа в зависимости от времени суток и веса транспорта.

Полное закрытие моста запланировано на четверг, 4 июня, в период с 09:00 до 21:00 — в эти часы проезд будет закрыт абсолютно для всех категорий транспортных средств. Начиная с 21:00 четверга и до 09:00 пятницы, 5 июня, ограничения частично снимут, открыв движение исключительно для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн.

Для водителей, планирующих поездку между Румынией и Болгарией в эти дни, румынская полиция опубликовала список альтернативных пунктов пересечения государственной границы. В качестве объездных путей можно воспользоваться контрольно-пропускными пунктами Калафат и Бекет в уезде Долж, а также Зимнича и Турну-Мэгуреле в уезде Телеорман. Кроме того, для пересечения границы открыты КПП Калараш-Силистра, Вама-Веке, Остров, Негру-Водэ, Липница и Добромир.