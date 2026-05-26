theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
libertatea.ro logolibertatea
26 Мая 2026, 08:20
5 936
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Отдых в Болгарии оказался одним из самых дешёвых в Европе: обед - €10, пиво - €2

Болгария в 2026 году стала одним из самых доступных направлений для летнего отдыха в Европе.

Отдых в Болгарии оказался одним из самых дешёвых в Европе: обед - €10, пиво - €2.
Отдых в Болгарии оказался одним из самых дешёвых в Европе: обед - €10, пиво - €2.

По данным британской платформы Travel Supermarket, регион Бургас признан самым дешёвым местом для отдыха по системе all inclusive, обогнав даже Тунис, который ранее лидировал в рейтинге, сообщает libertatea.ro

Главное преимущество Болгарии — низкие цены как на турпакеты, так и на ежедневные расходы. В определённые периоды недельный отдых по системе all inclusive на курорте Солнечный берег (Sunny Beach) можно найти примерно за 290 евро на человека. Однако в июле и во время школьных каникул стоимость заметно увеличивается — средняя цена тура достигает около 610 евро.

Туристов привлекают не только дешёвые гостиницы, но и доступные цены на питание и развлечения. Так, бутылка воды в Болгарии стоит около 1,10 евро, капучино — примерно 2,20 евро, а шарик мороженого — около 1,40 евро.

Местное разливное пиво можно купить примерно за 2–2,25 евро, а полноценный обед в недорогом ресторане обойдётся в среднем в 10 евро. Ужин на двоих в ресторане среднего уровня стоит около 41 евро, что значительно дешевле, чем на популярных курортах Греции, Испании или Турции.

Особой популярностью пользуется Солнечный берег — крупнейший курорт болгарского побережья Чёрного моря с почти восьмикилометровыми песчаными пляжами и большим выбором отелей. Всё больше туристов также выбирают исторические города Созополь и Несебр, известные старинной архитектурой и атмосферой.

Эксперты отмечают, что Болгария переживает настоящий туристический бум благодаря сочетанию низких цен, пляжей, развитой инфраструктуры и системы all inclusive. При этом специалисты предупреждают, что в пик сезона цены на жильё и услуги у моря могут быть выше, особенно в популярных отелях на первой линии.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте