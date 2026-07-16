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rbc.ua logorbc
16 Июля 2026, 12:21
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Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины

Его кандидатуру 16 июля поддержала Верховная Рада.

Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины.
Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины.

Назначение Корецкого премьером поддержали 289 народных депутатов, пишет rbc.ua

На этой неделе Рада уже начала процесс обновления Кабмина. Во вторник, 14 июля, парламент отправил в отставку премьера Юлию Свириденко. Соответственно и все ее правительство ушло в отставку.

Еще с воскресенья, когда и стало известно о планах президента Владимира Зеленского по обновлению Кабмина, ведутся разговоры о кадровых решениях. Как ожидается, большинство министров Свириденко останутся на своих должностях. Однако есть и те, кто свои должности потеряет.

Сергей Корецкий - украинский менеджер, который с 2025 года возглавляет НАК "Нафтогаз Украины" До этого он получил значительный опыт в частном бизнесе и государственном управлении энергетическими предприятиями.

Источник
rbc.ua logorbc
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