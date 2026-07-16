Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины.

Его кандидатуру 16 июля поддержала Верховная Рада.

Назначение Корецкого премьером поддержали 289 народных депутатов, пишет rbc.ua

На этой неделе Рада уже начала процесс обновления Кабмина. Во вторник, 14 июля, парламент отправил в отставку премьера Юлию Свириденко. Соответственно и все ее правительство ушло в отставку.

Еще с воскресенья, когда и стало известно о планах президента Владимира Зеленского по обновлению Кабмина, ведутся разговоры о кадровых решениях. Как ожидается, большинство министров Свириденко останутся на своих должностях. Однако есть и те, кто свои должности потеряет.

Сергей Корецкий - украинский менеджер, который с 2025 года возглавляет НАК "Нафтогаз Украины" До этого он получил значительный опыт в частном бизнесе и государственном управлении энергетическими предприятиями.