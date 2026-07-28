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agerpres
28 Июля 2026, 08:21
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Сенат Румынии одобрил временное снижение акциза на дизтопливо при кризисе

Сенат Румынии на внеочередном заседании одобрил законопроект, предусматривающий механизм временного поэтапного снижения акциза на дизельное топливо в случае кризиса на рынке нефти и нефтепродуктов.

Сенат Румынии одобрил временное снижение акциза на дизтопливо при кризисе.
Сенат Румынии одобрил временное снижение акциза на дизтопливо при кризисе.

Мера направлена на смягчение последствий роста цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает agerpres.ro

Документ поддержали 116 сенаторов, еще восемь воздержались. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Палате депутатов, которая примет окончательное решение.

Согласно проекту, режим кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов может быть введен до 31 октября 2026 года с возможностью продления решением правительства на периоды не более трех месяцев, если причины кризиса сохранятся.

Основанием для введения такого режима могут стать серьезные перебои, вызванные вооруженными конфликтами, международными санкциями, нарушением цепочек поставок или другими чрезвычайными обстоятельствами.

Одним из критериев станет рост не менее чем на 20% стоимости нефти марки Brent или средней цены бензина либо дизельного топлива на АЗС за 30 последовательных дней по сравнению со средним показателем за предыдущие 12 месяцев.

Во время действия кризисного режима акциз на дизельное топливо сможет снижаться поэтапно — от 5% до 25% — в зависимости от динамики котировок Platts на дизель и цен на автозаправочных станциях.

Министерство финансов будет проводить анализ дважды в месяц на основании официальных данных Совета по конкуренции, после чего определять размер снижения акциза на следующий двухнедельный период.

Если условия для применения меры перестанут выполняться, размер снижения акциза будет возвращен к нулю.

Кроме того, законопроект предусматривает ограничения на экспорт. В период действия кризисного режима экспорт или внутрисоюзные поставки дизельного топлива и нефти будут возможны только с предварительного согласия Министерства энергетики и Министерства экономики, чтобы гарантировать снабжение внутреннего рынка.

Источник
agerpres
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