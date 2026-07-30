Тофан: Дефицита бензина на рынке нет, есть вопросы к дизелю.

В стране наблюдается топливный кризис, но дефицита бензина на рынке нет. Проблемы сохраняются с поставками дизельного топлива из-за того, что Молдова не очень привлекает импортеров низкими ценами.

29 июля в программе "Новая неделя с Анатолием Голя" на TV8 премьер-министр объяснил, почему Молдова оказалась в такой ситуации и чего ждать дальше, передает tv8.md

"Во-первых, с бензином у нас всё в порядке. Дефицита на рынке нет. Вопросы остаются по дизелю. Что случилось с дизелем? Почти весь дизель к нам поступает из Румынии. В свою очередь румынские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают нефть из Казахстана по Каспийскому трубопроводу. Теперь этот трубопровод был разрушен", - объяснил Тофан.

По словам Тофана, сейчас Румыния не получает казахстанскую нефть, что привело к дефициту дизельного топлива на рынке. Он отметил, что в условиях дефицита поставки топлива направляются туда, где цены выше.

"В отличие от Украины и Румынии, где рынок либерализирован, то есть рынок определяет цены на дизель и бензин, в Молдове рынок очень регулируемый. НАРЭ каждый день устанавливает планки на цены. Получается, что если у нас дизель стоит 31 лей, то в Украине и Румынии он дороже. У нас возник риск того, что дизель исчезнет с заправок", — заявил премьер.

Глава правительства признал, что в страну не поступает достаточное количество дизтоплива. Причина в том, что цены на горючее в Молдове ниже, чем в Украине и Румынии. Из-за этого многие импортеры предпочитают отдавать приоритет другим странам, а до Молдовы очередь доходит позже.

"Мы решаем эту проблему, так как сейчас остаться без дизеля, в разгар сельхозработ, станет катастрофой. Мы приняли перечень решений, и, мне кажется, нам удалось стабилизировать ситуацию. (...)

Импортер сегодня заработает больше, если он повезет топливо в Украину. Но я провел встречу с импортерами и я им сказал, ребята, вы всех денег мира не заработайте. Нужно смотреть долгосрочную перспективу на любом рынке.

Краткосрочно вы можете заработать там больше денег, но нужно проявить экономический патриотизм. И в долгосрочной перспективе вы разумную маржу на этом рынке заработайте. Поэтому, пожалуйста, возите товар в страну и не оставляйте нас без товара в разгар работ", — добавил премьер.

По его словам, Кишинев пошел на встречу импортерам и временно увеличил торговую маржу, чтобы сделать молдавский рынок более привлекательным для поставок.