В Молдове снова ощутимо подорожает топливо: дизель прибавит 42 бана, бензин - 24 бана.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 28 июля.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 40 банов (на 24 бана дороже) за литр, а дизтоплива - 30 леев 71 бан (на 42 бана дороже) за литр.

Напомним, что с 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.