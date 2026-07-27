27 Июля 2026, 11:50
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В Молдове снова ощутимо подорожает топливо: дизель прибавит 42 бана, бензин - 24 бана
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 28 июля.
По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 40 банов (на 24 бана дороже) за литр, а дизтоплива - 30 леев 71 бан (на 42 бана дороже) за литр.
Напомним, что с 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.