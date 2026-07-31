Водители о новом подорожании топлива: «Не знаем, справимся ли».

Подорожание топлива заставляет водителей пересматривать свои расходы. Хотя есть и автомобилисты утверждающие, что повышение цен почти не скажется на них, для большинства граждан это станет серьезной нагрузкой на семейный бюджет.

«Это несправедливо. Нужно было все проанализировать заранее. Почему эти расходы не могут взять на себя сами автозаправки или их руководство? Почему за это должны платить обычные люди? Просто непонятно», - заявили автовладельцы в репортаже ProTV.

«Ох, все плохо: и дизель дорогой, и цены высокие. Но в любом случае выживаем».

«Мы много работаем, а зарплата маленькая».

Другие водители опасаются, что рост цен на топливо приведет к подорожанию и других товаров, прежде всего продуктов питания.

«Конечно, очень дорого. Цена огромная, не знаю, справимся ли. Подорожают все продукты и вообще все».

«Очевидно, что вырастут цены на все — и на хлеб, и на все необходимое каждому человеку».

«А что делать? Цены вырастут, будем стараться работать еще больше».

Впрочем, есть и водители, которые утверждают, что рост цен их практически не затрагивает.

«Никак не влияет, все нормально. Если машина экономичная — хорошо, если нет…»

«Я заправился на 900 леев и проехал много. Для меня 50 евро — это мелочь».

«Все зависит от человека. Нас пока это затрагивает меньше. Но что скажут пенсионеры, пожилые люди? Вы и сами все прекрасно понимаете».

По данным НАРЭ, сегодня максимальная цена бензина АИ-95 составит 30,72 лея за литр, что на 10 банов выше, чем вчера. Подорожает и стандартное дизельное топливо: максимальная цена составит 32,26 лея за литр, что на 37 банов больше предыдущего уровня.

28 июля кабинет министров ввел режим повышенной готовности в энергетическом секторе сроком на 30 дней.

Власти заявляют, что эта мера носит превентивный характер и направлена на предотвращение возможных кризисных ситуаций в разгар сельскохозяйственного сезона.

Премьер-министр Василе Тофан объяснил, что на рынок топлива одновременно повлияли сразу несколько факторов, возникших в последние недели. Среди них — прекращение экспорта нефти из Казахстана, напряженность на Ближнем Востоке и крайне низкий уровень воды в Дунае, который затрудняет перевозку дизельного топлива речным транспортом.