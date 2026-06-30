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30 Июня 2026, 09:23
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Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»

Сенат Франции спустя почти два с половиной года одобрил законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой». Ритейлеры не смогут размещать заказанную у инфлюенсеров рекламу во Франции и должны будут платить значительные пошлины.

Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой».
Сенат Франции одобрил закон о борьбе со «сверхбыстрой модой».

Сенат Франции одобрил законопроект о борьбе с ретейлерами «сверхбыстрой моды», внесенный в парламент в начале 2024 года — под ограничения попадут азиатские платформы, включая Temu, Shein и AliExpress. Инициатива призвана снизить вред окружающей среде от деятельности этих компаний и «защитить французские рабочие места», передает france24.com

Законопроект запрещает рекламу этих ретейлеров, в том числе с участием инфлюенсеров. При этом, отмечает телеканал, Еврокомиссия уже выразила сомнения относительно соответствия этого положения общеевропейским правилам.

Также на каждый товар таких платформ устанавливается пошлина, которая будет расти со временем. Правительственная поправка, уже принятая Национальным собранием, ужесточает эту меру — к 2030 году сборы на одну единицу товара могут достичь €20. При этом верхняя граница суммы пошлины составляет 50% от стоимости товара до уплаты налогов.

Кроме того, согласно законопроекту, компании, работающие в сфере «сверхбыстрой моды», должны размещать на своих сайтах сообщения, призывающие, в частности, к «трезвости, повторному использованию и восстановлению».

Часть этих денежных сборов будет направлена на развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов, уточняет France24.

Источник
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