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nv.ua logonv
3 Июня 2026, 23:56
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Капитана танкера, задержанного ВМС Франции, взяли под стражу

Прокуратура Бреста в среду, 3 июня, объявила о взятии под стражу капитана российского нефтяного танкера Tagor, задержанного Францией 31 мая.

Капитана танкера, задержанного ВМС Франции, взяли под стражу.
Капитана танкера, задержанного ВМС Франции, взяли под стражу.

Капитану, который является гражданином России, грозит год заключения и штраф в размере €150 тыс. за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям в море, а также конфискация судна, передает nv.ua

Судовладельца, личность которого до сих пор устанавливают, могут приговорить к таким же наказаниям, уточнил в пресс-релизе прокурор Бреста Стефан Келленбергер.

Ранее президент Эмманюэль Макрон сообщал, что Военно-морские силы Франции 31 мая задержали российский танкер, который находится под международными санкциями. Операция по перехвату состоялась в Атлантическом океане.

Как отметило издание Le Monde, судно шло под фальшивым камерунским флагом. После задержания танкер сопровождали ВМС Франции до залива Дуарнене в департаменте Финистер, где прокуратура открыла расследование.

Источник
nv.ua logonv
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