Капитана танкера, задержанного ВМС Франции, взяли под стражу.

Капитану, который является гражданином России, грозит год заключения и штраф в размере €150 тыс. за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям в море, а также конфискация судна, передает nv.ua

Судовладельца, личность которого до сих пор устанавливают, могут приговорить к таким же наказаниям, уточнил в пресс-релизе прокурор Бреста Стефан Келленбергер.

Ранее президент Эмманюэль Макрон сообщал, что Военно-морские силы Франции 31 мая задержали российский танкер, который находится под международными санкциями. Операция по перехвату состоялась в Атлантическом океане.

Как отметило издание Le Monde, судно шло под фальшивым камерунским флагом. После задержания танкер сопровождали ВМС Франции до залива Дуарнене в департаменте Финистер, где прокуратура открыла расследование.