Франция и Германия хотят упростить интеграцию в ЕС Молдовы и Балкан.

Об этом говорится в аналитическом документе "Новый импульс для расширения" (Non-Paper: A New Momentum for Enlargement) от 4 июня 2026 года, который Франция и Германия разослали партнерам по ЕС, передает eurointegration.com.ua

Германия и Франция предложили новый подход по подготовке к вступлению Молдовы и государств Западных Балкан в Евросоюз, который предусматривает постепенную упрощенную интеграцию в деятельность ЕС – и призвали Еврокомиссию подготовить предложения.

Аналитический документ, датированный 4 июня 2026 года, был подготовлен накануне саммитов ЕС-Балканы 5 июня и ЕС-Молдова 22 июня.

Франция и Германия фактически предлагают новый подход к расширению ЕС для Молдовы и Балкан. Подход, "ориентированный на процесс", имеет целью "устранить формализованные препятствия для промежуточных этапов и упростить текущую методологию (путем объединения некоторых процедурных шагов)".

В частности, Франция и Германия призвали другие государства-члены "способствовать открытию всех соответствующих переговорных кластеров, где это предлагает Еврокомиссия" для Молдовы и Балкан, а дальше – сосредоточиться "на содержании реформ, а не на процедурных шагах".

"Мы предлагаем предвступительную стратегию, содержащую инструментарий с набором структурных элементов, которые эффективно приближают страны-кандидаты к ЕС через более структурированную постепенную интеграцию, тем самым обеспечивая дополнительные стимулы для реформ", – говорится в документе.

Это должно охватывать, среди прочего, привилегированный доступ к внутреннему рынку ЕС и более тесные связи с европейскими институтами в повседневном процессе принятия решений. Авторы анализа утверждают, что их намерение "заключается не в том, чтобы заменить полноправное членство в ЕС или продлить путь к нему, а наоборот" – они хотят создать стимулы, которые будут способствовать более быстрому прогрессу на этом пути.

"Мы приглашаем Комиссию представить предложения по содействию постепенной интеграции стран-кандидатов на их пути к вступлению в ЕС", – говорится в тексте.

Что конкретно предлагается для Молдовы и Западных Балкан: