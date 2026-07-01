1 Июля 2026, 23:26
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений. Об этом политик сообщила в социальной сети X.
«В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней», — написала уполномоченный президент.
Родригес добавила, что Венесуэла скорбит по жертвам катаклизма.
Политик выразила соболезнования семьям погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.