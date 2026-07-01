theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 23:26
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений.
Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений.

«В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней», — написала уполномоченный президент.

Родригес добавила, что Венесуэла скорбит по жертвам катаклизма. 

Политик выразила соболезнования семьям погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте