Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений.