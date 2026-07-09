Семейные туры в Дубай подешевели в этом году на 25%, в Египет — на 8%.

Семейный отдых в Дубае и Египте этим летом стал дешевле, чем год назад, поскольку туроператоры снизили цены, чтобы вернуть туристов.

Средняя стоимость недельного тура по системе «всё включено» для семьи в Объединенных Арабских Эмиратах в августе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Аналогичный отдых в Египте подешевел на 8%, свидетельствуют данные TravelSupermarket, передает antena3.ro

Война в Иране заставила многих британских туристов отказаться от поездок в страны, расположенные рядом с зоной конфликта, а также от маршрутов, проходящих через воздушное пространство Ближнего Востока. Вместо этого все больше путешественников выбирают отдых в Европе.

В то же время стоимость путевок в Испанию, Португалию и Грецию выросла на 3–5%.

Тим и Натали Харрис из Суонси планировали провести отпуск в Дубае вместе с двумя дочерьми. Однако после начала войны в Иране они отменили поездку, потеряв внесенный аванс.

«Нам все же удалось найти тур по системе "всё включено" в Мексику за 6400 фунтов стерлингов, который мы и забронировали», — рассказал Тим.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел Великобритании отменило рекомендацию воздерживаться от поездок в Дубай после того, как США и Иран достигли соглашения о прекращении войны. Однако власти предупредили, что ситуация в регионе «остается непредсказуемой».

Туроператоры также снизили цены и на другие направления. Отдых в Марокко стал дешевле на 6,5%, в Тунисе — на 2,5%, а в Турции — на 1,6% по сравнению с прошлым летом.

Помощник менеджера туристического агентства Marple Travel Hyde Молли Хитчен отмечает, что в этом году туристы больше беспокоятся о поездках в страны, расположенные рядом с Ближним Востоком, а также о риске застрять за границей из-за возможных проблем с поставками топлива.

«Люди задают вопросы, но мы уверяем их, что с этими направлениями абсолютно никаких проблем нет», — говорит она.

Флора Бэджер этим летом впервые отправится за границу вместе с тремя дочерьми. Сначала она хотела забронировать отпуск еще в апреле, чтобы избежать высоких летних цен, однако отложила решение из-за ситуации на Ближнем Востоке и опасений, что может оказаться заблокированной за границей. В итоге семья забронировала отдых на сентябрь на испанском острове Лансароте.

«Цена была очень важным фактором. Очень раздражает, насколько сильно дорожает отдых во время школьных каникул. Но детям тоже нужна радость. Мы долго откладывали деньги на этот отпуск, они его очень ждали, поэтому решили все-таки поехать», — рассказала она.

По данным TravelSupermarket, резкий рост цен на отдых в Европе замедлился, однако стоимость поездок продолжает увеличиваться.

Средняя стоимость недельного семейного отдыха по системе «всё включено» в августе в Испании выросла на 4%, достигнув 155 фунтов стерлингов на человека. В Португалии цены увеличились на 3%, а в Греции — на 5%.

В зависимости от дня вылета семья из четырех человек может заплатить за отдых в Испании примерно на 160 фунтов больше, чем год назад. Общая стоимость такого отпуска может достигать около 4340 фунтов стерлингов.

Исследование основано на поисковых запросах пользователей TravelSupermarket, сделанных с 18 апреля по 17 июня, по недельным семейным турам «всё включено» на август 2025 и август 2026 годов. Авторы отмечают, что реальные цены могут отличаться в зависимости от выбранного курорта и времени бронирования.