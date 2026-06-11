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epravda.com.ua logoepravda
11 Июня 2026, 18:17
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Эмиратские авиалинии предложат страховку, чтобы побудить пассажиров вернуться в Дубай

Emirates предложит страховку своим пассажирам, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на то, что правительства многих стран не рекомендуют путешествовать в этот регион.

Эмиратские авиалинии предложат страховку, чтобы побудить пассажиров вернуться в Дубай.
Эмиратские авиалинии предложат страховку, чтобы побудить пассажиров вернуться в Дубай.

Она предложит доставить людей домой, при необходимости, с помощью других авиакомпаний – чтобы развеять опасения, что путешественники останутся заблокированными, если конфликт возобновится, заявил в интервью президент авиаперевозчика Тим Кларк, пишет epravda.com.ua со ссылкой на ft.com

Emirates отказалась от прежних целей по прибыли и будет довольна, если в случае продолжения войны удастся достичь безубыточности в финансовом году, добавил он. На прошлой неделе авиакомпания получила небольшую прибыль после возобновления примерно 80 процентов своих услуг, предоставлявшихся до конфликта.

Кларк также предсказал, что кризис, из-за которого цены на авиационное топливо удвоились, приведет к "полному переосмыслению" мирового рынка распределения нефти.

Он также отметил, что авиакомпания по-прежнему привержена своему парку четырёхмоторных самолётов A380, даже если цены на топливо останутся высокими. Самолёты остаются "огромным источником денежных поступлений и прибыли", сказал Кларк.

"Самое важное для авиакомпании — это то, что она удовлетворяет потребности эмирата, и, во-вторых, то, что мы можем поддерживать положительный денежный баланс".

Ежедневно через аэропорт Дубая проходит около 40 000 человек. Эта цифра снизилась с примерно 100 000 до начала конфликта, но "быстро растет", отметил Кларк.

Кларк отметил, что авиакомпания сотрудничает со страховыми компаниями над внедрением собственного продукта по "разумной цене", чтобы гарантировать: "Мы вернем вас домой независимо от того, является ли это рейсом Emirates или нет".

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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