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25 Июня 2026, 23:24
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Британской тиктокерше грозит расстрел в Дубае

Власти Дубая предъявили обвинение в предумышленном убийстве британской блогерше Брук Джордж.

Британской тиктокерше грозит расстрел в Дубае.
Британской тиктокерше грозит расстрел в Дубае.

Ей грозит смертная казнь через расстрел, передает thetimes.com

В настоящее время 23-летняя женщина, имеющая почти 100 тыс. подписчиков в TikTok, содержится в тюрьме Бур-Дубай.

Обвинения Брук Джордж предъявлены в связи с убийством британского гражданина. По информации The Times, пара познакомилась через интернет. Джордж дважды летала в Дубай, и именно во время ее второго визита, как утверждает женщина, он начал избивать ее. Во время одного из таких избиений она схватила кухонный нож и нанесла ему несколько ударов, от которых и наступила смерть.

Сообщается, что женщину арестовали несколько дней назад, когда она пыталась улететь из страны, однако публичной информация об аресте стала только сейчас.

Британское министерство иностранных дел и по делам Содружества сообщило СМИ, что внимательно следит за делом Джордж.

Источник
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