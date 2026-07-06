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6 Июля 2026, 21:22
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В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри

Впечатляющее открытие было сделано на средиземноморском побережье Египта в районе Марина-эль-Аламейн, примерно в 100 километрах к западу от Александрии.

В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри.
В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри.

Как сообщило Министерство туризма и древностей Египта, всего археологи нашли восемнадцать захоронений греко-римского периода. Считается, что на этом месте находился древний порт Левкаспис, который процветал в период между эпохой эллинизма и византийской эпохой.

У одного из гранитных саркофагов длиной около 2,5 метра сохранилась даже крышка. Это свидетельствует о том, что гробница оставалась запечатанной почти 2000 лет. Внутри гробниц археологи обнаружили человеческие останки, керамику, амфоры и другие погребальные предметы. Среди наиболее значимых находок — 24 золотых предмета, помещенных в рот нескольким умершим. Эти золотые изделия были призваны облегчить переход покойных в загробный мир.

В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри

В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри

В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри

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