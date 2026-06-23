theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 15:09
3 714
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Команда ООН в Молдове может пополниться представителем ЮНЕСКО

Страновая команда ООН в Молдове может усилиться за счет включения представителя специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО.

Команда ООН в Молдове может пополниться представителем ЮНЕСКО.
Команда ООН в Молдове может пополниться представителем ЮНЕСКО.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи госсекретаря Министерства иностранных дел Корины Кэлугэру с постоянным координатором ООН в Кишиневе Йешим Оруч, пишет logos-pres.md

Было подчеркнуто, что укрепление присутствия системы ООН в Республике Молдова путем включения представителя ЮНЕСКО в Страновую команду позволит более эффективно использовать экспертизу организации в сферах образования, культуры, науки и культурного наследия.

В настоящее время деятельность ЮНЕСКО в Республике Молдова координируется Региональным бюро по науке и культуре в Европе.

Корина Кэлугэру подтвердила приверженность Молдовы углублению сотрудничества с ООН и дальнейшему задействованию потенциала и механизмов организации для поддержки реформ и продвижения процесса европейской интеграции.

В ходе встречи стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия и приоритеты на ближайший период. Одним из основных пунктов повестки дня стало обсуждение будущей Рамочной программы сотрудничества между Республикой Молдова и ООН на 2028–2032 годы. Кроме того, речь шла о подготовке к представлению второго Добровольного национального обзора по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Доклад будет представлен в июле в Нью-Йорке на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.

Отдельным предметом дискуссии стали кандидатуры Республики Молдова в выборные структуры Организации Объединенных Наций. В данном контексте был отмечен интерес нашей страны к укреплению своего вклада в глобальную повестку дня и многосторонние процессы, направленные на поддержание мира, обеспечение устойчивого развития и защиту прав человека.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте