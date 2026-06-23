Команда ООН в Молдове может пополниться представителем ЮНЕСКО.

Страновая команда ООН в Молдове может усилиться за счет включения представителя специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи госсекретаря Министерства иностранных дел Корины Кэлугэру с постоянным координатором ООН в Кишиневе Йешим Оруч, пишет logos-pres.md

Было подчеркнуто, что укрепление присутствия системы ООН в Республике Молдова путем включения представителя ЮНЕСКО в Страновую команду позволит более эффективно использовать экспертизу организации в сферах образования, культуры, науки и культурного наследия.

В настоящее время деятельность ЮНЕСКО в Республике Молдова координируется Региональным бюро по науке и культуре в Европе.

Корина Кэлугэру подтвердила приверженность Молдовы углублению сотрудничества с ООН и дальнейшему задействованию потенциала и механизмов организации для поддержки реформ и продвижения процесса европейской интеграции.

В ходе встречи стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия и приоритеты на ближайший период. Одним из основных пунктов повестки дня стало обсуждение будущей Рамочной программы сотрудничества между Республикой Молдова и ООН на 2028–2032 годы. Кроме того, речь шла о подготовке к представлению второго Добровольного национального обзора по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Доклад будет представлен в июле в Нью-Йорке на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.

Отдельным предметом дискуссии стали кандидатуры Республики Молдова в выборные структуры Организации Объединенных Наций. В данном контексте был отмечен интерес нашей страны к укреплению своего вклада в глобальную повестку дня и многосторонние процессы, направленные на поддержание мира, обеспечение устойчивого развития и защиту прав человека.