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23 Июля 2026, 10:18
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Секретная служба США заявила о рекордном уровне угроз для Трампа и чиновников

Уровень угроз для лиц, находящихся под защитой Секретной службы США, включая президента США Дональда Трампа, достиг максимума за всю историю наблюдений.

Секретная служба США заявила о рекордном уровне угроз для Трампа и чиновников.
Секретная служба США заявила о рекордном уровне угроз для Трампа и чиновников.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель ведомства на закрытом брифинге для журналистов, сообщает CNBC.

По данным пула журналистов MS NOW, с начала 2026 года зарегистрировано уже около 10 000 случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда — это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ведомстве отмечен десятикратный рост случаев принудительной госпитализации потенциально опасных лиц в психиатрические стационары.

Заместитель директора Секретной службы Мэттью Куинн добавил, что ведомство крайне обеспокоено перспективой использования дронов для атак на своих подзащитных.

Заявление ведомства прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в особняке Waldorf Astoria, на котором планируется участие господина Трампа. Мероприятие перенесли с апреля после того, как вооружённый житель Калифорнии Коул Томас Аллен попытался прорваться в зал отеля Washington Hilton, где находился президент. Аллен был обезврежен спецслужбами, ему предъявлены обвинения в попытке покушения.

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