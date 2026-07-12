Иранские СМИ грозят убийством западным политикам.

Скандальную иллюстрацию с фотографиями более десятка политиков опубликовала проправительственная газета Hamshahri. Над коллажем размещена надпись на фарси: «Месть неизбежна».

Прямо под ней поясняется: эти «преступные» фигуры должны умереть. Среди изображенных политиков — канцлер Германии Фридрих Мерц, передает bild.de

Помимо Мерца, там представлены президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, посол США в Израиле Майк Хакаби, а также другие ведущие политики из США и Европы. Трамп и Нетаньяху изображены в самой верхней части страницы; они выделены особо и отмечены прицелом.

Издание Hamshahri, опубликовавшее иллюстрацию с угрозами — не рядовая газета. Издаваемая муниципалитетом Тегерана, она считается рупором сторонников жесткого курса. Примечательно, что в прошлом газету возглавлял Мохаммад Багер Галибаф. Ныне спикер парламента, он считается одним из самых влиятельных людей страны и играет ключевую роль в отношениях режима с США.