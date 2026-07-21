Плахотнюк: PAS управляет государством, постоянно ссылаясь на внешние или внутренние угрозы.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк выступил с новым заявлением.

Это произошло после того, как назначенный кандидат в премьер-министры Василе Тофан неоднократно упоминал его имя в парламенте в контексте реформы юстиции, а спикер парламента Игорь Гросу перед заседанием заявил, что связанные с Плахотнюком прежние сети влияния могут действовать до сих пор, несмотря на то что сам он находится под стражей. В своем сообщении Плахотнюк утверждает, что постоянные упоминания его имени представителями власти лишь подчеркивают «критическое и тяжелое» положение дел в Молдове, передает rupor.md

«Тот факт, что мое имя постоянно звучит в выступлениях представителей PAS, будь то председатель парламента или новый кандидат в премьер-министры, говорит о том, что ситуация в стране настолько критическая и тяжелая, что им снова приходится прибегать к имени Плахотнюка, чтобы произвести впечатление на публику и заставить людей и дальше терпеть нищету», — заявил экс-председатель ДПМ.

Он выступил с критикой руководства страны, заявив, что партия PAS управляет государством, «постоянно ссылаясь на какие-то внешние или внутренние угрозы»:

«Как я понял, среди страшилок, озвученных во вторник спикером парламента, было заявление о том, что в госучреждениях до сих пор работают люди времен Плахотнюка, и что их необходимо ликвидировать из системы. Вам этот язык и стремление к чисткам ничего не напоминают? Не напоминает ли это тоталитарные режимы вековой давности, 1930-х годов, которые выискивали «врагов народа», а затем уничтожали или депортировали их?

PAS в тоталитарном стиле намерена устраивать линчевание и чистки в отношении всех граждан этой страны, не принадлежащих к «желтым». А освободившиеся места и должности заполнять своими кузинами и членами партии. В масштабах же всей страны вместо вынужденных уехать молдаван должны занять иммигранты из Азии. И в таком захваченном государстве уже никто не станет возмущаться.

Хочу сказать, если в госучреждениях еще и остаются «люди времен Плахотнюка», то именно благодаря их компетентности это государство до сих пор держится на ногах и не деградировало окончательно из-за грабежей и халатности тех, кто находится у власти с 2019 года».

Реплика Плахотнюка прозвучали после того, как Игорь Гросу сегодня перед заседанием парламента отметил, что влияние прежних структур, близких к Плахотнюку, не исчезло. Спикер заявил, что лица из старых сетей влияния все еще работают в ряде институтов, включая суды, министерства и органы местного самоуправления. По словам Гросу, искоренение этого влияния длительный процесс.

Позже в зале заседаний кандидат в премьер-министры Василе Тофан упомянул имя Владимира Плахотнюка, говоря о реформе судебной системы. Он отметил, что процесс приносит результаты, однако декларировать успех пока рано.

«Нельзя отрицать тот факт, что мы живем в стране, где Плахотнюк находится в пенитенциаре № 13, Шор осужден, как и многие другие. Шаг за шагом мы очищаем систему от коррумпированных судей, прокуроров и других лиц», — заявил Тофан.

В начале июля Игорь Гросу заявил, что Владимир Плахотнюк якобы координирует из пенитенциарного учреждения информационную кампанию по дискредитации правящей партии. Плахотнюк отверг эти обвинения и опубликовал ответное заявление, в котором с иронией прокомментировал слова представителей PAS.

Владимир Плахотнюк был приговорен к 19 годам лишения свободы по делу, известному как «Кража века» (Банковское мошенничество). Приговор был вынесен 22 апреля 2026 года и подлежит обжалованию. В настоящее время бывший лидер ДПМ содержится в пенитенциаре № 13 в Кишинёве.