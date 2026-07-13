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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 12:38
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В Яловенском районе осудили двух мужчин за угрозы полицейским

Двое жителей Яловенского района отправятся в тюрьму за угрозы физической расправой в адрес правоохранителей, сообщает прокуратура Хынчешт.

В Яловенском районе осудили двух мужчин за угрозы полицейским.
В Яловенском районе осудили двух мужчин за угрозы полицейским.

Первый инцидент произошел вечером 21 июля 2025 года в одном из сел Яловенского района. Двое полицейских документировали незаконные действия 45-летнего местного жителя возле ворот его дома, когда мужчина достал нож и стал угрожать им, требуя прекратить работу. В суде нарушитель полностью признал вину, поэтому его дело рассмотрели в упрощенном порядке и назначили наказание в виде одного года лишения свободы, пишет rupor.md

Второй случай произошел 28 декабря 2024 года в самом городе Яловены. Возле местного магазина 37-летний мужчина стал угрожать расправой полицейскому и его коллеге-женщине, которые фиксировали его противоправное поведение. Нарушителя задержали и доставили в инспекторат полиции Яловен, однако там он продолжил вести себя агрессивно, выломал входную дверь здания и обещал физически расправиться с другими находившимися там сотрудниками. За погромы и угрозы в отделении суд приговорил его к полутора годам тюрьмы.

До вступления приговоров суда в законную силу оба осужденных считаются невиновными в соответствии с презумпцией невиновности.

Источник
rupor.md logorupor
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