2 Июня 2026, 17:56
За последние полгода немецкие семьи переплатили за электричество и газ 5,4 миллиарда евро

Жители Германии в первой половине 2026 года переплатили за электричество и газ 5,4 миллиарда евро, сообщает сервис Verivox.

Хотя потребители давно могут свободно выбирать поставщика энергии, многие остаются у местных базовых поставщиков и платят заметно больше.

По данным Verivox, только за электричество домохозяйства могли бы заплатить на 3,5 миллиарда евро меньше, если бы перешли на более дешевые тарифы. С газом ситуация похожая: семьи с отоплением на газе и договором у местного поставщика переплатили около 1,9 миллиарда евро.

Энергетический эксперт Verivox Торстен Шторк советует проверять действующие тарифы и при необходимости менять поставщика.

«Новый поставщик сам расторгнет договор с прежней компанией. Технические изменения не нужны, бесперебойное снабжение гарантировано законом», — сказал он.

По расчетам Verivox, семья в частном доме может сэкономить при переходе на самый дешевый тариф с гарантией цены в среднем 1 315 евро в год.

