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agora.md logoagora
3 Июля 2026, 21:42
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Отель в Кишинёве после вспышки сальмонеллеза: Дождемся итогов проверки

Администрация гостиницы в Кишиневе, где после нескольких мероприятий была зафиксирована вспышка пищевой инфекции, заявила, что не будет комментировать ситуацию до завершения официального расследования.

Отель в Кишинёве после вспышки сальмонеллеза: Дождемся итогов проверки.
Отель в Кишинёве после вспышки сальмонеллеза: Дождемся итогов проверки.

Тем временем Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) распорядилось приостановить работу пищеблока отеля, передает agora.md

В администрации подчеркнули, что гостиница продолжает работать в штатном режиме и сотрудничает с компетентными органами. Там отметили, что представят подробную информацию после завершения проверки. 

По данным ANSP, симптомы пищевой токсикоинфекции были выявлены у 59 человек. Из них 20 были госпитализированы, восемь пациентов продолжают лечение в стационаре. В 13 случаях лабораторные исследования подтвердили заражение бактерией Salmonella.

В агентстве сообщили, что расследование продолжается. Специалисты изучают образцы продуктов питания, результаты санитарных смывов и другие биологические материалы. При этом анализы, взятые у сотрудников, занимавшихся приготовлением и подачей пищи, пока не выявили возбудителя инфекции.

Всего эпидемиологи опросили 179 участников мероприятий, проходивших в гостинице. До завершения всех лабораторных исследований ANSP приостановило работу пищеблока и установило медицинское наблюдение за людьми с симптомами заболевания.

Источник
agora.md logoagora
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