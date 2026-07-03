Отель в Кишинёве после вспышки сальмонеллеза: Дождемся итогов проверки.

Администрация гостиницы в Кишиневе, где после нескольких мероприятий была зафиксирована вспышка пищевой инфекции, заявила, что не будет комментировать ситуацию до завершения официального расследования.

Тем временем Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) распорядилось приостановить работу пищеблока отеля, передает agora.md

В администрации подчеркнули, что гостиница продолжает работать в штатном режиме и сотрудничает с компетентными органами. Там отметили, что представят подробную информацию после завершения проверки.

По данным ANSP, симптомы пищевой токсикоинфекции были выявлены у 59 человек. Из них 20 были госпитализированы, восемь пациентов продолжают лечение в стационаре. В 13 случаях лабораторные исследования подтвердили заражение бактерией Salmonella.

В агентстве сообщили, что расследование продолжается. Специалисты изучают образцы продуктов питания, результаты санитарных смывов и другие биологические материалы. При этом анализы, взятые у сотрудников, занимавшихся приготовлением и подачей пищи, пока не выявили возбудителя инфекции.

Всего эпидемиологи опросили 179 участников мероприятий, проходивших в гостинице. До завершения всех лабораторных исследований ANSP приостановило работу пищеблока и установило медицинское наблюдение за людьми с симптомами заболевания.