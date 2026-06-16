theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Июня 2026, 22:00
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Самые богатые люди мира всего за один день разбогатели на $336 млрд

Совокупное состояние пятисот богатейших людей планеты составило $13,3 трлн.

Самые богатые люди мира всего за один день разбогатели на $336 млрд.
Самые богатые люди мира всего за один день разбогатели на $336 млрд.

 Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса миллиардеров.

Первый в мире триллионер Илон Маск увеличил свои активы более чем на 10% — до $1,27 трлн. Состояние каждого из 12 наименее богатых участников индекса достигло $7,9 млрд — исторического максимума для нижней границы рейтинга топ-500.

Рыночный оптимизм подогрело предварительное соглашение США и Ирана об открытии Ормузского пролива. Индекс Dow Jones обновил рекорд, Nasdaq 100 и MSCI World завершили торги вблизи максимумов.

Главным драйвером роста стал дебют SpaceX на бирже на предыдущей неделе. Розничные инвесторы массово скупали акции компании, что подняло ее капитализацию на 20%.

Благодаря этому состояние Маска выросло на $164 млрд. Для сравнения: почти столько же составил совокупный прирост всех остальных 499 сверхбогатых людей вместе взятых.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте