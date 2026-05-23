theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
23 Мая 2026, 09:36
4 591
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет

Крупнейшая из когда-либо построенных ракета Starship - первая из нового поколения увеличенных прототипов под названием Starship V3 - относительно успешно прошла испытательный полет в ночь на субботу, 23 мая.

Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет.
Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет.

Starship V3 удалось выровняться в вертикальное положение, провести около часа в космосе, а затем совершить управляемую посадку на воду в Индийском океане - несмотря на то, что на тот момент ракетная система работала без одного из шести двигателей. До того космический аппарат двигался в космосе по инерции, отделившись от ракетного ускорителя Super Heavy, передает dw.com

Этот тестовый полет стал первым в рамках программы Starship с октября 2025 года. Впервые такая ракетная система была испытана в апреле 2023 года - и тогда через несколько минут полностью взорвалась. После целого ряда неудач с прототипом V2, SpaceX отменила свою первую попытку запуска V3 в ночь на 22 мая после того, как за считанные секунды до окончания обратного отсчета у ракеты возникли технические проблемы.

"Космические цели" Маска

Ракетная система Starship выше, чем Статуя Свободы в Нью-Йорке. Она состоит из двух частей, которые отделяются друг от друга после старта: ускорителя Super Heavy длиной около 70 метров и верхней ступени - также называемой Starship - длиной около 50 метров. Обе части спроектированы так, чтобы их можно было повторно использовать после возвращения на Землю.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует с помощью Starship отправить астронавтов на Луну к 2028 году, в то время как SpaceX ставит перед собой цель по доставке людей в космос - в частности, достичь Марса. Среди прочего Маск планирует создать поселение на Марсе, город на Луне и центры обработки данных с искусственным интеллектом в космосе.

Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет

Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет

Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте