Гигантская ракета Starship прошла испытательный полет.

Starship V3 удалось выровняться в вертикальное положение, провести около часа в космосе, а затем совершить управляемую посадку на воду в Индийском океане - несмотря на то, что на тот момент ракетная система работала без одного из шести двигателей. До того космический аппарат двигался в космосе по инерции, отделившись от ракетного ускорителя Super Heavy, передает dw.com

Этот тестовый полет стал первым в рамках программы Starship с октября 2025 года. Впервые такая ракетная система была испытана в апреле 2023 года - и тогда через несколько минут полностью взорвалась. После целого ряда неудач с прототипом V2, SpaceX отменила свою первую попытку запуска V3 в ночь на 22 мая после того, как за считанные секунды до окончания обратного отсчета у ракеты возникли технические проблемы.

"Космические цели" Маска

Ракетная система Starship выше, чем Статуя Свободы в Нью-Йорке. Она состоит из двух частей, которые отделяются друг от друга после старта: ускорителя Super Heavy длиной около 70 метров и верхней ступени - также называемой Starship - длиной около 50 метров. Обе части спроектированы так, чтобы их можно было повторно использовать после возвращения на Землю.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует с помощью Starship отправить астронавтов на Луну к 2028 году, в то время как SpaceX ставит перед собой цель по доставке людей в космос - в частности, достичь Марса. Среди прочего Маск планирует создать поселение на Марсе, город на Луне и центры обработки данных с искусственным интеллектом в космосе.