Маск назвал «неудачей» взрыв ракеты-носителя компании Джеффа Безоса
Миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск назвал «неудачным» взрыв ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, и выразил надежду, что компании удастся быстро восстановиться.
Об этом Маск написал в соцсети X.
«Очень неудачно. Ракеты — это сложно», — ответил предприниматель на публикацию о взрыве ракеты.
Сама Blue Origin отметила, что весь персонал компании находится в безопасности и пообещала предоставить обновления по инциденту по мере поступления информации.
«Жаль это видеть, но я надеюсь, что вы быстро восстановитесь», — написал Маск, отвечая на заявление компании в X.
Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время наземных испытаний на космодроме на мысе Канаверал во Флориде вечером 28 мая. В момент взрыва компания проводила испытание перед запланированным четвертым запуском ракеты, который должен был состояться в ближайшие недели и вывести на орбиту спутники интернет-сети Amazon Leo. Безос отметил, что пока слишком рано говорить о причине.
На прошлой неделе компания Маска SpaceX провела успешный испытательный запуск самой крупной и мощной версии ракеты Starship. Маск разрабатывает Starship для будущих миссий на Марс и участия в лунной программе NASA Artemis.
До этого NASA также заключило контракт с Blue Origin, которая займется доставкой грузов и техники на поверхность Луны.