Samsung сокращает рабочие места в США.

Компания Samsung Electronics сократила рабочие места на своих предприятиях в США, занимающихся производством дисплеев, мобильных телефонов и другой бытовой электроники.

Об этом сообщает Reuters, передает epravda.com.ua

Согласно документам и информации двух источников Reuters, это коснулось преимущественно сотрудников в Нью-Джерси и Техасе.

Южнокорейский технологический гигант сообщил, что планы Samsung Electronics America (SEA) — подразделения, специализирующегося на бытовой электронике и не занимающегося производством микросхем, — по переносу штаб-квартиры в Техас затронули 739 рабочих мест в городе Энглвуд-Клифс, штат Нью-Джерси.

Большинство затронутых сотрудников получили предложения о переезде, но остальные были уволены, добавили в компании, не раскрывая подробностей.

Эти сокращения — хотя и связаны с переносом штаб-квартиры — подчеркивают различия в судьбах южнокорейского технологического гиганта: его подразделение по производству микросхем стремительно растет, достигая рекордных прибылей, тогда как подразделения потребительской электроники испытывают трудности из-за резкого роста стоимости микросхем.

Решение Samsung о переносе штаб-квартиры SEA вызывает удивление, поскольку сотрудники SEA в Нью-Джерси менее года назад с большим размахом переехали в новые офисы.