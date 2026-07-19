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epravda.com.ua logoepravda
19 Июля 2026, 18:45
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Samsung сокращает рабочие места в США

Компания Samsung Electronics сократила рабочие места на своих предприятиях в США, занимающихся производством дисплеев, мобильных телефонов и другой бытовой электроники.

Samsung сокращает рабочие места в США.
Samsung сокращает рабочие места в США.

Об этом сообщает Reuters, передает epravda.com.ua

Согласно документам и информации двух источников Reuters, это коснулось преимущественно сотрудников в Нью-Джерси и Техасе.

Южнокорейский технологический гигант сообщил, что планы Samsung Electronics America (SEA) — подразделения, специализирующегося на бытовой электронике и не занимающегося производством микросхем, — по переносу штаб-квартиры в Техас затронули 739 рабочих мест в городе Энглвуд-Клифс, штат Нью-Джерси.

Большинство затронутых сотрудников получили предложения о переезде, но остальные были уволены, добавили в компании, не раскрывая подробностей.

Эти сокращения — хотя и связаны с переносом штаб-квартиры — подчеркивают различия в судьбах южнокорейского технологического гиганта: его подразделение по производству микросхем стремительно растет, достигая рекордных прибылей, тогда как подразделения потребительской электроники испытывают трудности из-за резкого роста стоимости микросхем.

Решение Samsung о переносе штаб-квартиры SEA вызывает удивление, поскольку сотрудники SEA в Нью-Джерси менее года назад с большим размахом переехали в новые офисы.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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