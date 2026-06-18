Wizz Air: Новые правила ЕС о правах пассажиров могут повысить стоимость авиабилетов.

Венгерская компания Wizz Air приняла к сведению соглашение между Европейским парламентом и Советом о пересмотре правил ЕС о правах авиапассажиров.

Как сообщила пресс-служба Wizz Air, компания поддерживает цель - предоставления пассажирам четкой и прозрачной информации, но предупреждает, что часть новых положений может привести к увеличению стоимости билетов, пишет infotag.md

«Соглашение сохраняет действующие правила компенсации, изложенные в Регламенте ЕС-261, включая право на компенсацию за задержки более чем на три часа в размере до 600 евро. Wizz Air считает, что правила не обновлялись более 20 лет и больше не отражают современную реальность авиации, характеризующуюся ростом пассажиропотока, ограничениями инфраструктуры, проблемами управления воздушным движением и геополитическими факторами», - говорится в сообщении компании.

В компании считают, что новые правила не решают одну из главных проблем авиации - задержки и отмены рейсов, вызванные проблемами управления воздушным движением.

«Авиакомпании продолжают нести издержки, связанные с этими проблемами, даже не имея возможности их контролировать», - отмечается в документе.

Wizz Air приветствует меру, требующую, чтобы дети сидели рядом с членами семьи, подчеркивая, что она уже применяет эту практику и считает, что такой стандарт должны принять все авиакомпании Европы.

Применительно новых требований, касающихся отображения платы за багаж, компания утверждает, что пассажиры должны знать цену до покупки билетов.

«Новые правила ограничивают свободу людей платить только за необходимые им услуги. Эта мера вводит в заблуждение и рискует вызвать путаницу», - отмечает Wizz Air.

В сообщении говорится, дополнительные обязательства неизбежно порождают административные и операционные расходы, которые будут переложены на потребителей.

«Wizz Air подтверждает свою приверженность поддержанию максимально низких цен на билеты и призывает институты ЕС обеспечить, чтобы новые правила сохраняли право пассажиров на выбор, поддерживали конкуренцию и транспортную доступность и не приводили к непреднамеренному увеличению стоимости поездок для граждан», - отмечают в компании.