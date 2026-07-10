Вдоль Прута усилили меры безопасности: существует риск пожаров и утоплений.

Пограничная полиция и спасатели Кантемирского района усилили профилактические мероприятия в населённых пунктах вдоль реки Прут.

Пограничная полиция и спасатели Кантемирского района усилили профилактические мероприятия в населённых пунктах вдоль реки Прут. Цель кампании — снизить риск возгораний сухой растительности и предотвратить случаи утопления в летний период, передает rupor.md

Акция проводится сотрудниками секторов Пограничной полиции Готешт и Точен совместно с представителями Службы чрезвычайных ситуаций Кантемирского района.

Во время встреч с жителями специалисты рассказали об опасности поджогов сухой травы и растительных остатков, а также напомнили о правилах безопасного поведения возле реки Прут и водоёмов.

Гражданам раздали информационные материалы и дали рекомендации по ответственному поведению для защиты жизни, окружающей среды и имущества.

Власти призвали жителей не сжигать сухую растительность и мусор, осторожно обращаться с источниками огня и не бросать непотушенные сигареты в природных зонах.

Также населению напомнили о правилах безопасности на воде: не купаться в реке Прут и других необорудованных водоёмах, не заходить в воду после употребления алкоголя и постоянно следить за детьми, находящимися возле водоёмов.

В случае обнаружения пожара, происшествия или другой чрезвычайной ситуации граждан просят звонить по номеру 112 или обращаться в ближайшее подразделение Пограничной полиции.