Самолет Зеленского вновь вернулся из Молдовы в Польшу.

Перелет отображается на авиаресурсах AirNavradar и FlightAware, передает eurointegration.com.ua

После серии последних зарубежных визитов Зеленского самолет в начале ночи 10 июня прилетел из Кишинева, куда доставил украинскую делегацию после саммита NB8 в Таллине, в польский Краков.