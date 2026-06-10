10 Июня 2026, 20:21
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Самолет Зеленского вновь вернулся из Молдовы в Польшу
Самолет, который используют для зарубежных визитов президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, вновь вернулся из Молдовы в Польшу, где обычно базировался.
Перелет отображается на авиаресурсах AirNavradar и FlightAware, передает eurointegration.com.ua
После серии последних зарубежных визитов Зеленского самолет в начале ночи 10 июня прилетел из Кишинева, куда доставил украинскую делегацию после саммита NB8 в Таллине, в польский Краков.