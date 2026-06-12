С 2000 года миграция на планете резко усилилась: Ближний Восток - лидер по притоку населения

С 2000 по 2023 год масштабы миграции на планете увеличились с 13 миллионов до рекордных 35 миллионов человек в год. Эти данные, опубликованные в журнале Nature, основаны на самых подробных картах мировых миграционных потоков за последние три десятилетия, сообщает пресс-служба научного издательства. Авторы проанализировали перемещения населения между 230 странами и территориями с 1990 по 2023 год, обучив модель искусственного интеллекта на огромном массиве разнородных источников.

Собранная база данных должна стать важнейшим ресурсом для государственного планирования в сферах образования, рынка труда и распределения социальных пособий.

ИИ заполнил пробелы официальной статистики

Статистика миграции считалась наименее надежной. Многие государства фиксируют въезд и выезд граждан нерегулярно, а авторитетные отчеты ООН и Всемирного банка публикуются лишь раз в 5 и 10 лет соответственно. Из-за этого «за кадром» остаются миллионы людей, уезжающих на заработки или учебу.

Чтобы решить эту проблему, статистический демограф Гай Абель (Университет Гонконга) и прикладной математик Томас Гаскин (Лондонская школа экономики и политических наук) объединили классическое математическое моделирование с сетями глубокого обучения. ИИ проанализировал данные ООН, национальных ведомств и даже активность пользователей соцсетях. Модель учла десятки географических, экономических и социокультурных факторов: от уровня ВВП и торговых связей до религиозного сходства, колониального прошлого и распространенности языков. Погодные аномалии, реформы и военные конфликты также вошли в формулу. Так, ИИ, например, точно показал крупнейший разовый всплеск миграции в истории: в 1994 году из-за гражданской войны из Руанды в ДР Конго бежали почти 950 тысяч человек.

Главные миграционные маршруты планеты

Детализация позволила выявить скрытые тренды. Выяснилось, что Ближний Восток стал абсолютным лидером по притоку населения: только с 2010 по 2023 год около 19 миллионов человек переехали из Индии, Пакистана и Бангладеш в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Бахрейн.

Европа, в свою очередь, удерживает первенство по внутренней миграции. С 1990 года более 20 миллионов человек переместились из восточной части европейского континента в западную.