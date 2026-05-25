Министр юстиции Франции предложил на три года запретить миграцию в страну.

Франция достигла «предела возможностей» по интеграции и ассимиляции иностранцев. Поток иммиграции нужно сильно сократить, считает министр, передает meduza.io

Он также предложил:

перестать выдавать виды на жительство по воссоединению семьи родственникам тех, кто получил ВНЖ по работе;

реформировать конституцию Франции, чтобы власти получили возможность вводить ограничительные квоты, обсуждать численность заявителей, их происхождение и квалификацию.

«Давайте остановим иммиграцию, выдворим тех, кто должен быть выдворен, поставив выдачу виз в зависимость от принятия предписаний о выезде с территории Франции, и займемся ассимиляцией тех, кто уже находится на национальной территории», — заявил Дарманен.

По его словам, также необходимо предотвратить «поощрение безудержного капитализма», который использует дешевую рабочую силу иностранцев.

По данным МВД Франции, в 2025-м власти страны выдали рекордные за последние годы 4,5 миллиона видов на жительство. Это на 3,2% больше, чем в 2024 году. При этом каждый третий ВНЖ выдали на основании воссоединения заявителя с семьей.

Иностранцы, легально находящиеся во Франции, составляют более 8% взрослого населения, следует из этих данных. Почти 60% всех видов на жительство приходится на выходцев из десяти стран. На первом месте — алжирцы (более 658 тысяч человек), за ними следуют марокканцы (621 тысяча), тунисцы (312 тысяч) и турки (232 тысячи).