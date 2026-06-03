Шесть иностранных граждан были выдворены с территории Молдовы.

Они были сопровождены до пункта пропуска через государственную границу в Международном аэропорту Кишинёва группой сопровождения, сформированной из сотрудников Центра временного размещения иностранцев и Регионального управления Центр ГИМ, передает noi.md

Выдворенные лица в возрасте от 21 до 46 лет входили в группу из десяти иностранцев, в отношении которых 27 мая 2026 года Центральное отделение суда Бельц приняло решение о помещении под стражу по ходатайству Генерального инспектората по миграции.

Иностранцы были выявлены в результате совместных действий сотрудников Регионального управления Север ГИМ и Регионального управления Запад Генерального инспектората пограничной полиции. Они были задокументированы в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам организации незаконной миграции преступной группой.

По данным властей, установлено их участие в попытке незаконного пересечения государственной границы в мае 2026 года.

Генеральный инспекторат по миграции сообщает, что продолжит меры по предотвращению и борьбе с незаконной миграцией, а также действия по обеспечению соблюдения режима пребывания иностранцев на территории Республики Молдова.