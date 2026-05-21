Молдова теряет молодежь и до 30 тысяч евро инвестиций в каждого уезжающего

Он оценивает, что официальные данные по миграции за 2025 год, которые Национальное бюро статистики опубликует 21 мая, могут показать новый отток около 30–35 тысяч человек, наиболее вероятно — около 32 тысяч, сообщает bani.md

По словам экономиста, профиль мигрантов в последние годы изменился. Если первая волна была представлена в основном людьми старшего возраста, пострадавшими от бедности и нехватки рабочих мест, а вторая — людьми 40–50 лет, ищущими более качественные условия жизни, то сейчас уезжает всё больше молодых.

«Сейчас уезжают люди 15–30 лет, те, кто уже не связывает своё будущее с Республикой Молдова», — объяснил Ионицэ.

Он утверждает, что последствия двойственные. С одной стороны, государство теряет людей, в которых уже инвестировало ресурсы. По его оценкам, до 25 лет расходы на образование, пособия и воспитание одного гражданина достигают примерно 30 тысяч евро.

С другой стороны, уезжает именно та часть населения, которая формирует семьи и влияет на рождаемость. Экономист напомнил, что Молдова недавно зафиксировала один из самых низких уровней рождаемости за последние десятилетия: около 22 тысяч рождений против примерно 32 тысяч смертей, что привело к отрицательному естественному приросту около 10 тысяч человек.

Ионицэ также утверждает, что население в возрасте 25–55 лет является главным двигателем потребления и экономики — это категория, которая покупает жильё, автомобили и поддерживает семейные расходы. По его мнению, потеря этой группы снижает внутреннее потребление, влияет на ВВП и уменьшает бюджетные доходы.

«Нет достаточного числа рождений, нет рабочей силы и нет экономического роста», — заключил экономист.