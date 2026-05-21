bani.md
21 Мая 2026, 13:34
11 711
Молдова теряет молодежь и до 30 тысяч евро инвестиций в каждого уезжающего

Молдова продолжает терять активное население, и наиболее затронутыми оказываются возрастные группы, которые поддерживают экономику и рождаемость, заявил экономист Вячеслав Ионицэ.

Он оценивает, что официальные данные по миграции за 2025 год, которые Национальное бюро статистики опубликует 21 мая, могут показать новый отток около 30–35 тысяч человек, наиболее вероятно — около 32 тысяч, сообщает bani.md

По словам экономиста, профиль мигрантов в последние годы изменился. Если первая волна была представлена в основном людьми старшего возраста, пострадавшими от бедности и нехватки рабочих мест, а вторая — людьми 40–50 лет, ищущими более качественные условия жизни, то сейчас уезжает всё больше молодых.

«Сейчас уезжают люди 15–30 лет, те, кто уже не связывает своё будущее с Республикой Молдова», — объяснил Ионицэ.

Он утверждает, что последствия двойственные. С одной стороны, государство теряет людей, в которых уже инвестировало ресурсы. По его оценкам, до 25 лет расходы на образование, пособия и воспитание одного гражданина достигают примерно 30 тысяч евро.

С другой стороны, уезжает именно та часть населения, которая формирует семьи и влияет на рождаемость. Экономист напомнил, что Молдова недавно зафиксировала один из самых низких уровней рождаемости за последние десятилетия: около 22 тысяч рождений против примерно 32 тысяч смертей, что привело к отрицательному естественному приросту около 10 тысяч человек.

Ионицэ также утверждает, что население в возрасте 25–55 лет является главным двигателем потребления и экономики — это категория, которая покупает жильё, автомобили и поддерживает семейные расходы. По его мнению, потеря этой группы снижает внутреннее потребление, влияет на ВВП и уменьшает бюджетные доходы.

«Нет достаточного числа рождений, нет рабочей силы и нет экономического роста», — заключил экономист.

Источник
bani.md logobani
