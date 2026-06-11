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theguardian
11 Июня 2026, 15:39
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Ryanair заподозрили во взимании платы за посадку родителей с детьми

Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало расследование в отношении ирландской Ryanair. Компанию подозревают во взимании отдельной платы с родителей за возможность сидеть рядом со своим ребенком.

Ryanair заподозрили во взимании платы за посадку родителей с детьми.
Ryanair заподозрили во взимании платы за посадку родителей с детьми.

Как пишет газета The Guardian, Ryanair является единственным крупным перевозчиком в Великобритании, который ввел такой сбор. В среднем выполнение правил авиакомпании обходится родителю в £8 за перелет.

В Ryanair расследование назвали «фиктивным» и заявили, что ждут возможности опровергнуть претензии CMA. Перевозчик подчеркивает, что не берет отдельной платы за размещение ребенка рядом с родителем, но обязывает взрослого забронировать «обязательное семейное место». По правилам перевозчика по крайней мере один из родителей должен сидеть со своими детьми в возрасте от двух до одиннадцати лет, включая детей с инвалидностью. Это стоит от €4,50 до €13,50. Для всех остальных пассажиров бронирование места необязательно.

По мнению CMA, такое условие может не соответствовать законодательству о защите прав потребителей. Регулятор считает, что родителей заставляют платить за выполнение перевозчиком его же обязанностей по правилам авиационной безопасности. Другие авиакомпании либо автоматически рассаживают семьи вместе бесплатно, либо не взимают за это отдельной платы.

Источник
theguardian
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