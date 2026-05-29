report.az logoreport
29 Мая 2026, 21:05
462
Сhevron выступил против платы Ирану за проход судов через Ормуз

Топ-менеджмент крупнейшей американской энергетической корпорации Chevron расценивает требования Ирана о введении платы за проход иностранных судов через Ормузский пролив как неприемлемые.

Об этом заявил глава компании Майк Вирт, передает report.az

По его словам, корпорация не намерена даже обсуждать данный вопрос, невзирая на участившиеся инциденты с нападением Ирана на танкеры и другие суда, следующие транзитом через пролив. Вирт подчеркнул, что в последнее время число подобных случаев значительно возросло.

На данный момент шесть судов Chevron эксплуатируются в рамках чартерных соглашений с третьими сторонами. Решение о возможных выплатах Ирану за обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив остается в компетенции непосредственно самих владельцев судов. Однако позиция Chevron однозначна - компания категорически против подобной меры, поскольку она идет вразрез с международными нормами морского судоходства.

Ранее аналогичную точку зрения высказал руководитель государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC султан Аль-Джабер. Он обратился к иранским властям с призывом безоговорочно обеспечить свободный проход иностранных судов через пролив. Тем не менее Тегеран продолжает настаивать на введении указанной пошлины для судовладельцев.

Источник
