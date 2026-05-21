21 Мая 2026, 21:32
Иран и Оман обсуждают систему взимания платы за проход через Ормуз

Иран и Оман ведут переговоры о создании постоянной системы пошлин, которая формализует контроль над судоходством через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Ирана во Франции Мохаммада Амина-Неджада, передает report.az

"Иран и Оман должны мобилизовать все ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством. Это повлечет за собой расходы, и само собой разумеется, что те, кто хочет извлечь выгоду из этого потока, также должны будут внести их долю", - отметил дипломат.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном перемирии. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. Обсуждения завершились безрезультатно.

В качестве меры давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь Иран заявил о закрытии Ормуза для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Ситуация в регионе привела к глобальному энергетическому кризису.

