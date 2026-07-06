Румыны, питавшиеся в дорогих ресторанах, переходят в KFC.

Румыны стали экономить на питании вне дома и всё чаще переходят из дорогих ресторанов в сети быстрого питания, такие как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Об этом свидетельствуют результаты деятельности компании Sphera Franchise Group, управляющей этими брендами в Румынии, сообщает profit.ro

В начале 2026 года компания зафиксировала улучшение финансовых показателей, несмотря на общее снижение активности в секторе HoReCa. По данным компании, ключевым фактором роста стало изменение потребительского поведения.

На фоне снижения покупательной способности и экономической неопределенности клиенты стали более внимательно относиться к ценам и соотношению «цена–качество». Это привело к тому, что часть посетителей ресторанов высокого класса перешла в сегмент более доступного питания.

Представители Sphera отмечают, что так называемая «деградация потребления» стала заметным трендом последних лет. Потребители не обязательно ищут самые дешевые варианты, но стремятся получить приемлемое качество за разумные деньги.

Финансовый директор компании заявил, что бизнесу удалось адаптироваться к этим изменениям и предложить продукт, соответствующий новым ожиданиям клиентов. Он подчеркнул, что опыт пандемии и последующих кризисов помог компании быстрее реагировать на изменения рынка.

Дополнительным фактором стали инфляция, геополитическая нестабильность и изменения в налоговой политике, которые повлияли на поведение потребителей и их расходы.

В результате Sphera смогла увеличить рыночную долю в сегменте доступного питания. Компания ориентируется на массового потребителя и делает ставку на известные бренды с высокой узнаваемостью.

По итогам первого квартала 2026 года компания зафиксировала выручку в размере около 378 млн леев, что на несколько процентов выше, чем годом ранее. Также отмечен рост нормализованной чистой прибыли.

В компании ожидают дальнейшего роста продаж в течение года, несмотря на сохраняющееся давление на потребительский рынок. Общий прогноз предполагает увеличение выручки и стабильную динамику прибыли.

Эксперты отмечают, что рынок общественного питания остается чувствительным к экономическим изменениям, а компании, способные быстро адаптироваться к изменениям спроса, получают конкурентное преимущество.