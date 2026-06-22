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bani.md logobani
22 Июня 2026, 12:19
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Представители HoReCa обратились к властям: Не убивайте курицу, которая несёт золотые яйца

Национальная ассоциация ресторанов и заведений отдыха Республики Молдова (MĂR) заявляет, что повышение НДС в секторе HoReCa может повлиять на инвестиции, рабочие места и конкурентоспособность экономики.

Представители HoReCa обратились к властям: Не убивайте курицу, которая несёт золотые яйца.
Представители HoReCa обратились к властям: Не убивайте курицу, которая несёт золотые яйца.

Об этом говорится в выводах исследования, проведённого совместно с Федерацией работодателей индустрии гостеприимства Румынии (FPIOR) и Советом гостеприимства Ясс (HOTRECC Iași), сообщает bani.md

Анализ сравнивает развитие индустрии гостеприимства в Республике Молдова и Румынии в период 2018–2025 годов и подчёркивает роль налоговой политики и предсказуемости законодательства в развитии сектора.

По данным исследования, индустрия HoReCa в Молдове сумела сохранить конкурентоспособность, несмотря на пандемию, энергетический кризис, инфляцию и последствия войны в регионе. За рассматриваемый период выручка компаний выросла более чем на 300%, а прибыль — почти на 276%.

В то же время данные по Румынии показывают, что, хотя обороты компаний продолжали расти, прибыльность значительно снизилась и приблизилась к нулю. Авторы исследования считают, что рост выручки сам по себе не гарантирует устойчивость отрасли при высоком налоговом и административном давлении.

Ассоциация MĂR считает, что одним из факторов успеха сектора в Молдове стало сохранение адаптированного налогового режима, включая дифференцированную ставку НДС.

По мнению организации, в период благоприятных налоговых условий компании продолжали инвестировать, создавать рабочие места и развивать туризм и местную экономику.

«Данные этого исследования показывают, что успех индустрии гостеприимства — это не результат одной меры, а экосистема, созданная сотрудничеством предпринимателей, властей и партнёров по развитию. Республика Молдова смогла превратить кризисный период в возможность экономического роста», — заявил председатель ассоциации MĂR Николай Худик.

Представители отрасли призывают власти продолжать диалог с бизнес-средой и разрабатывать политику, основанную на оценке экономического воздействия и предсказуемости налоговых решений.

Согласно исследованию, сектор HoReCa играет важную роль в экономике благодаря созданию рабочих мест, развитию туризма, привлечению инвестиций и продвижению имиджа Республики Молдова. Авторы предупреждают, что наложение налоговых повышений на другие экономические нагрузки может снизить инвестиционные возможности компаний и повлиять на устойчивость отрасли.

В рамках налоговой политики на 2027 год Министерство финансов предлагает унификацию НДС до 20%, тогда как сейчас для HoReCa действует ставка 8%.

Источник
bani.md logobani
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