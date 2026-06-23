Почти 100 дельфинов погибли на румынском побережье с начала года.

По данным специалистов, речь идет о 97 случаях, что уже превышает показатель за весь прошлый год.

Большинство погибших животных были найдены на пляжах северной части румынского побережья Черного моря. Исследователи предупреждают, что высокая смертность дельфинов может быть связана сразу с несколькими факторами, негативно влияющими на морскую экосистему, сообщает stirileprotv.ro

Среди возможных причин специалисты называют последствия войны в Украине для Черного моря, в том числе подводные взрывы и интенсивное движение военных кораблей. Эти факторы могут нарушать способность дельфинов ориентироваться в пространстве и общаться между собой, что повышает риск дезориентации и выбрасывания на берег.

Еще одной серьезной проблемой остается рыболовство. По словам экспертов, многие дельфины запутываются в рыболовных сетях или брошенном в море оборудовании. Во многих случаях животные погибают от удушья еще до того, как им успевают помочь.

Экологические организации называют ситуацию тревожной и требуют более эффективных мер по защите морских млекопитающих. В Черном море обитают три вида дельфинов, и все они находятся под охраной национального и международного законодательства.

Эксперты продолжают следить за развитием ситуации. Они отмечают, что столь большое число случаев выбрасывания дельфинов на берег уже в первой половине года вызывает серьезные вопросы о состоянии экосистемы Черного моря и растущем давлении на морскую фауну.