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stirileprotv.ro logostirileprotv
23 Июня 2026, 08:57
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Почти 100 дельфинов погибли на румынском побережье с начала года

По данным специалистов, речь идет о 97 случаях, что уже превышает показатель за весь прошлый год.

Почти 100 дельфинов погибли на румынском побережье с начала года.
Почти 100 дельфинов погибли на румынском побережье с начала года.

Большинство погибших животных были найдены на пляжах северной части румынского побережья Черного моря. Исследователи предупреждают, что высокая смертность дельфинов может быть связана сразу с несколькими факторами, негативно влияющими на морскую экосистему, сообщает stirileprotv.ro

Среди возможных причин специалисты называют последствия войны в Украине для Черного моря, в том числе подводные взрывы и интенсивное движение военных кораблей. Эти факторы могут нарушать способность дельфинов ориентироваться в пространстве и общаться между собой, что повышает риск дезориентации и выбрасывания на берег.

Еще одной серьезной проблемой остается рыболовство. По словам экспертов, многие дельфины запутываются в рыболовных сетях или брошенном в море оборудовании. Во многих случаях животные погибают от удушья еще до того, как им успевают помочь.

Экологические организации называют ситуацию тревожной и требуют более эффективных мер по защите морских млекопитающих. В Черном море обитают три вида дельфинов, и все они находятся под охраной национального и международного законодательства.

Эксперты продолжают следить за развитием ситуации. Они отмечают, что столь большое число случаев выбрасывания дельфинов на берег уже в первой половине года вызывает серьезные вопросы о состоянии экосистемы Черного моря и растущем давлении на морскую фауну.

Источник
stirileprotv.ro logostirileprotv
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