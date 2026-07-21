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rfi.fr logorfi
21 Июля 2026, 07:18
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Румыния закупит у Франции военные вертолеты и радары на сумму более миллиарда евро

Румыния заказала у французских компаний 12 военных вертолетов Airbus и 12 радаров противовоздушной обороны Thales. Об этом cо ссылкой на министерство вооруженных сил Франции сообщает Reuters.

Румыния закупит у Франции военные вертолеты и радары на сумму более миллиарда евро.
Румыния закупит у Франции военные вертолеты и радары на сумму более миллиарда евро.

Закупку планируется профинансировать за счет кредита в рамках европейской программы SAFE (Security Action for Europe). По данным румынского агентства Mediafax, на приобретение вертолетов выделят 852 млн евро, радаров – 258 млн евро. Общая стоимость заказа превысит миллиард евро, пишет rfi.fr

Евросоюз запустил программу SAFE в мае 2025 года для укрепления обороноспособности стран Европы на фоне российского вторжения в Украину и сокращения американского участия в обеспечении европейской безопасности. Общий объем кредитования по программе составляет 150 млрд евро.

Первой страной, воспользовавшейся кредитами SAFE, в мае стала Польша.

Источник
rfi.fr logorfi
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