Румыния закупит у Франции военные вертолеты и радары на сумму более миллиарда евро.

Румыния заказала у французских компаний 12 военных вертолетов Airbus и 12 радаров противовоздушной обороны Thales. Об этом cо ссылкой на министерство вооруженных сил Франции сообщает Reuters.

Закупку планируется профинансировать за счет кредита в рамках европейской программы SAFE (Security Action for Europe). По данным румынского агентства Mediafax, на приобретение вертолетов выделят 852 млн евро, радаров – 258 млн евро. Общая стоимость заказа превысит миллиард евро, пишет rfi.fr

Евросоюз запустил программу SAFE в мае 2025 года для укрепления обороноспособности стран Европы на фоне российского вторжения в Украину и сокращения американского участия в обеспечении европейской безопасности. Общий объем кредитования по программе составляет 150 млрд евро.

Первой страной, воспользовавшейся кредитами SAFE, в мае стала Польша.