Санду по случаю Национального праздника Франции: Эта страна в числе наших самых близких друзей.

Президент Республики Молдова направила поздравительное послание по случаю Национального праздника Франции, выразив признательность за постоянную поддержку со стороны Парижа и подчеркнув тесные отношения между двумя государствами.

В публикации на платформе X глава государства обратилась с пожеланиями к французскому народу и отметила прочное партнёрство между Республикой Молдова и Францией, передает moldpres.md

«С Национальным праздником, наши французские друзья! Мы гордимся тем, что Франция — в числе наших самых близких друзей», — заявила Майя Санду.

Президент также отметила участие молдавских военных в военном параде, организованном на Елисейских полях, назвав этот момент поводом для гордости Республики Молдова.

«И какая это гордость — видеть наших офицеров, несущих молдавский флаг на параде 14 июля на Елисейских полях!», — подчеркнула глава государства.