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bani.md logobani
26 Июня 2026, 15:00
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Eurocontrol: MoldATSA входит в число самых дорогих служб аэронавигации в Европе

Согласно отчету ACE Benchmarking 2025, подготовленному Eurocontrol, экономическая стоимость услуг, предоставляемых MoldATSA, в 2023 году составила 814 евро за каждый условный час полета.

Eurocontrol: MoldATSA входит в число самых дорогих служб аэронавигации в Европе.
Eurocontrol: MoldATSA входит в число самых дорогих служб аэронавигации в Европе.

Этот показатель значительно превышает средний европейский уровень, который оценивается в 607 евро, сообщает bani.md

В рейтинге Eurocontrol MoldATSA находится в верхней части списка, уступая таким поставщикам, как LVNL из Нидерландов, Skeyes из Бельгии, Skyguide из Швейцарии, DFS из Германии и DSNA из Франции. При этом стоимость услуг MoldATSA выше, чем у RomATSA — румынского оператора аэронавигационных услуг, где показатель составляет 601 евро за час полета.

Eurocontrol уточняет, что показатель экономической стоимости включает не только операционные расходы служб управления воздушным движением, но и стоимость задержек ATFM как для маршрутного, так и для терминального воздушного пространства.

В отчете отмечается, что различия между поставщиками могут быть обусловлены множеством факторов, включая уровень воздушного трафика, производительность авиадиспетчеров, расходы на персонал, административные затраты, а также внешние факторы, которые не всегда зависят от самих компаний.

В случае Восточной Европы Eurocontrol указывает на влияние войны в Украине, которая привела к закрытию части воздушного пространства и изменению маршрутов полетов. Эти изменения повлияли на потоки воздушного движения и, соответственно, на показатели эффективности аэронавигационных служб.

На европейском уровне отмечается, что, хотя объем воздушного трафика в 2023 году вырос по сравнению с предыдущим годом, он все еще был на 3,7% ниже уровня 2019 года. В то же время задержки ATFM достигли 24,5 миллиона минут, что сопоставимо с уровнем 2018–2019 годов, когда многие европейские поставщики столкнулись с серьезными проблемами пропускной способности.

Источник
bani.md logobani
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