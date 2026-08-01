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rupor.md logorupor
1 Августа 2026, 14:45
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Румыния ввела режим чрезвычайной ситуации из-за проблем в энергетике

Из-за продолжительной засухи и обмеления Дуная Румыния объявила общенациональный режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней.

Румыния ввела режим чрезвычайной ситуации из-за проблем в энергетике.
Румыния ввела режим чрезвычайной ситуации из-за проблем в энергетике.

Об этом сообщает IPN со ссылкой на решение Национального комитета по чрезвычайным ситуациям страны, передает rupor.md

В связи со снижением производства электроэнергии правительство Румынии принимает срочные меры для стабилизации энергосистемы. Временный премьер-министр Илие Боложан сообщил о выделении 7 миллионов румынских леев из резервного фонда бюджета для проведения работ в районе разветвления реки Бала и Старого Дуная. Данные меры необходимы для поддержания уровня воды, который обеспечивает стабильную работу второй группы атомной электростанции в Чернаводэ.

Глава румынского правительства охарактеризовал текущую ситуацию как сложную не только для Румынии, но и для всего региона.

«Румыния, как и другие страны региона, переживает сложный период в энергетическом плане», — заявил Илие Боложан, отметив пагубное влияние засухи на генерацию энергии.

Власти продолжают переговоры с соседними государствами для поиска совместных решений по обеспечению энергетических потребностей страны. Премьер-министр также обратился к государственным структурам, бизнесу и гражданам с призывом ответственно относиться к потреблению ресурсов, подчеркнув, что экономия помогает поддерживать баланс всей энергосистемы.

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Источник
rupor.md logorupor
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