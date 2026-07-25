Чрезвычайные положения в Молдове будут проходить под контролем парламента.

Законодательная власть будет осуществлять парламентский контроль над деятельностью органов, ответственных за управление чрезвычайным положением, а продолжительность чрезвычайного положения станет более гибкой.

Эти положения содержатся в проекте поправок к Закону об управлении кризисами, принятом сегодня на пленарном заседании во втором чтении, передает logos-pres.md

Законодательные поправки устанавливают полномочия постоянных парламентских комитетов, в частности Комитета по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, которые смогут в период чрезвычайного положения изучать деятельность Национального центра управления кризисами (CNMC) и государственных органов и учреждений, ответственных за реагирование на кризис и посткризисное восстановление.

На основе этих анализов комитеты будут готовить доклады, которые будут представлены парламенту на утверждение, и впоследствии законодательная власть сможет рекомендовать правительству изменение или полную или частичную отмену решений исполнительной власти, принятых органами, ответственными за управление чрезвычайным положением. Механизм парламентского контроля требует, чтобы все акты, ограничения и меры, принятые в условиях чрезвычайного положения, были переданы в парламент не позднее чем через 72 часа.

Парламентские комитеты будут иметь право в любое время проверять законность, необходимость, соразмерность и временный характер этих мер. После окончания чрезвычайного положения правительство будет обязано представить парламенту подробный отчет о принятых мерах, их воздействии и оценке ситуации на момент окончания исключительного режима.

На национальном уровне стратегическая координация реагирования на кризисные ситуации находится в ведении Национальной комиссии по управлению кризисами, а оперативная координация – в ведении основного учреждения в сотрудничестве с вспомогательными учреждениями под контролем Национального центра управления кризисами.

Сроки чрезвычайных ситуаций сократили

Новый закон предусматривает сокращение продолжительности режима повышенной готовности с 60 до 30 дней, а также делает продолжительность режима чрезвычайного положения более гибкой, позволяя устанавливать его на период от 30 до 90 дней с последующим продлением на последующие периоды, не превышающие 60 дней, если сохраняются обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Правительство обязано в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с его положениями.

Это позволит избежать противоречий и обеспечит единообразное применение закона, способствуя правовой определенности и эффективному функционированию механизмов управления кризисами. Законодательные поправки вступят в силу после публикации в Официальном вестнике.